Altro che videogames. Sfide e divertimento con i giochi in scatola

Giochi in scatola a Villa Brivio. Appuntamento con i Bibliogames, il progetto per fare immergere i partecipanti in un mondo di divertimento e sfide di gruppo. Sono i ragazzi del Servizio Civile a dare appuntamento con Bibliogames, l’iniziativa dedicata ai giochi in scatola per adulti e ragazzi dai 18 anni in su. In programma fino a maggio due sabati pomeriggio in cui riscoprire il piacere della condivisione, divertirsi insieme e fare nuove amicizie all’interno degli spazi della biblioteca. Oggi alle 15 è la volta di Carcassonne e il 18 maggio Ticket to ride. Per informazioni e prenotazioni inviare una mail a novamilanese@brianzabiblioteche.it e poi lasciarsi trasportare dal gioco.

V.T.