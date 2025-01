Altri sopralluoghi. Occhi puntati sulla Monza-Melzo

Primo sopralluogo con diagnosi e intervento in cammino per l’altro ponte agratese della Sp 13 di competenza, però, della Provincia. Sono stati proprio i tecnici monzesi a mettere sotto osservazione il cavalcavia della Monza-Melzo che serve anche la Sp 121, in via Monte Grappa. Altro tassello del piano “Ponti sicuri“, già sottoposto a stress test in passato e presto di nuovo oggetto di intervento.

Scopo, fare in modo che tutto sia in ordine a garanzia degli automobilisti e dei camionisti che ogni giorno attraversano questo scampolo di Lombardia, uno dei punti più trafficati della Regione, fra Brianza e hinterland milanese.

Bar.Cal.