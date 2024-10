Altri 2mila metri per il Bike Park. Presto una scuola di ciclismo

È sempre più dura portare i ragazzi verso il ciclismo. Una sfida che tutti giorni affrontano società come il Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi che con volontà e passione è riuscita ad assicurarsi uno spazio di 8.000 metri quadri per l’avviamento dei giovani all’uso della bicicletta, in particolare la mountain bike. Grazie alla Giunta comunale, la società di Giussano presieduta da Rocco D’Aprile potrà disporre di un percorso più tecnico ricavato all’interno del Bike Park in via Nenni, dove già disponeva di 6.000 metri assegnati in passato. "Si tratta di un incentivo importante per il nostro sodalizio, per le nostre realtà sportive e in generale per tutti coloro che amano la bicicletta - spiega il consigliere del team Roberto Brenna -. Duemila metri in più significa dare una risposta maggiore all’avviamento alla bicicletta per le giovani generazioni e, inoltre, una risposta molto importante per chi vuole pedalare in tutta sicureazza e a contatto con la natura".

Promuovere l’attività ciclistica è dunque l’impegno primario della Giovani Giussanesi che grazie all’ampliamento dello spazio nel Bike Park intende sviluppare nuovi progetti nelle scuole e negli asili, ma soprattutto aprire una vera e propria “scuola nazionale di ciclismo“ che ancora manca in Brianza. "Siamo in attesa di un riscontro dalla Federazione Ciclistica Italiana, ma dal sopralluogo che hanno fatto nella nostra struttura la domanda dovrebbe essere accettata senza problemi. Creare una scuola di ciclismo è sempre stata una delle nostre priorità e anche una opportunità per promuovere non solo l’attività del fuori strada".

Dan.Vig.