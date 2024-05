Alte Groane. Diviso a Ceriano il centrodestra si ritrova a Solaro

Duello a Solaro, sfide a tre a Ceriano Laghetto, Misinto e Barlassina. Per le prossime elezioni comunali nelle Alte Groane, il dato per certi versi paradossale è che il comune più grande, Solaro, che resta di poco sotto la soglia dei 15mila abitanti e quindi del turno unico, vedrà in campo solo 2 candidati sindaci e 2 liste, mentre nei comuni più piccoli, come Misinto, Barlassina o Ceriano Laghetto, i candidati (e le liste) saranno tre. A Solaro questa volta fa notizia la ritrovata unità del centrodestra che, a differenza del passato, si presenta compatto con tutti i simboli nazionali, a sostegno di Alfredo Puzzello, 51enne infermiere professionale, consigliere comunale uscente in quota Forza Italia, che sfida la sindaca uscente Nilde Moretti, 39 anni, insegnante, alla guida della civica Insieme per Solaro che ha anche il sostegno del Pd. Nella confinante Ceriano Laghetto invece, le liste saranno tre proprio perché il centrodestra non è più unito. A sostenere Dante Cattaneo, 41 anni, istruttore direttivo in ente locale, esponente della Lega noto ben oltre i confini cerianesi, già sindaco dal 2009 al 2019 e ora di nuovo in corsa, dopo 5 anni da vice, c’è la Lega, con Fratelli d’Italia e la civica Dante Sindaco. Non c’è invece Forza Italia che con Noi Moderati e la civica Amici per Ceriano sostiene Antonio Magnani, 63 anni, imprenditore e assessore uscente. Sul fronte opposto c’è anche Massimiliano Occa, 35 anni, tecnico di costruzioni e consigliere d’opposizione, alla guida della civica Orizzonte Comune. A Barlassina ci sono tre candidati: per la maggioranza uscente Insieme per Barlassina Daniela Morisi, 62 anni, assessora uscente. A sfidarla c’è Paolo Vintani, 66 anni, titolare di farmacia, con Barlassina tradizione e futuro che riunisce i 4 simboli del centrodestra. Terzo in campo è Claudio Trenta, 71 anni, il pensionato diventato celebre per la sua battaglia (vinta) sulla buca riparata: la sua lista è Con Trenta per Barlassina. A Misinto, il sindaco uscente Matteo Piuri, 46 anni, operatore di polizia locale, si ricandida con la civica Nuovi Orizzonti che raduna tutti i simboli del centrodestra nazionale. Lo sfidano Antonio Salerno, 50 anni, funzionario comunale, alla guida della lista Insieme per Misinto e Giuseppe Doninelli, 58 anni, operatore di polizia locale ed ex assessore, oggi alla guida della civica Amare Misinto.

Gabriele Bassani