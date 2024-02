Alluminio, il polo si allarga: "Chemetall aiuta Giussano"

"Un momento di innovazione di una eccellenza del territorio, punto di riferimento nazionale ed internazionale, che su Giussano dà lavoro a oltre 80 persone fra cui molti giovani. Con Chemetall, Giussano si conferma un territorio caratterizzato da imprese affermate nel loro settore, che qui trovano terreno fertile e che sviluppano un know how in grado di distinguersi a livello europeo".

Il sindaco Marco Citterio ieri ha commentato così il taglio del nastro del nuovo Global Aluminum Competence Center di Chemetall. La società, già parte della divisione “coatings“ della multinazionale Basf, ha inaugurato una struttura che riunisce tutte le conoscenze nel campo del trattamento delle superfici in alluminio e la pone all’avanguardia a livello internazionale, con la capacità di sviluppare tecnologie con maggiore rapidità ed efficienza. A testimonianza dell’importanza di questo taglio del nastro presente il management di Basf, che ha scelto di puntare su questo sito, ma anche l’assessore regionale Guido Guidesi, che la ha delega alla Sviluppo economico. "Ringrazio Chemetall – ha dichiarato Guidesi – perché ha deciso di investire con convinzione nel nostro territorio. Questa impresa con l’inaugurazione di oggi ci ricorda anche due cose importanti: la prima è che non c’è futuro senza innovazione. E la seconda è che non c’è cura e salvaguardia dell’ambiente se non c’è la chimica".

"Siamo molto orgogliosi che la sede di Giussano sia stata chiamata a rivestire un ruolo così centrale nelle attività di ricerca e sviluppo del business globale dell’alluminio – ha spiegato Daniela Polzot, amministratrice delegata di Chemetall Italia – Il nostro team vanta una grande esperienza nello sviluppo e nelle tecnologie di applicazione e ha già ottenuto notevoli successi in settori come gli sgrassanti interoperazionali e il riciclo meccanico della plastica. Da oggi, la collaborazione con i nostri team tecnologici globali, le Università e le comunità di ricerca ci consentirà di sviluppare tecnologie innovative per il mercato dell’alluminio".