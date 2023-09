"All'Olivetti di Monza gli chef stellati in cattedra: l'ex allievo Fumagalli"

Maitre e chef stellati per un workshop di fine vacanza. L’istituto Olivetti ha già rimesso ai fornelli i ragazzi di 4° e 5°, diurno e serale, per un approfondimento con i professionisti delle grandi catene di ristorazione, utilizzando parte dei fondi Pnrr. Per accoglienza turistica i ragazzi hanno lavorato con Ambra Saottini, hotel manager, per Sala è intervenuto Nicola Dell’Agnolo, maitre di un ristorante stellato che ha spiegato come preparare una tavola elegante. Il laboratorio di cucina è stato tenuto da Salvatore Butticé del ristorante monzese il Moro e da Edoardo Fumagalli, ex alunno dell’Olivetti, oggi titolare di una stella Michelin. "Tornare nella mia scuola - ha detto - è stata una grande emozione. Sono rimasto impressionato da come la scuola sia cresciuta".