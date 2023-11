Allarme Acinque. Occhio ai furbetti delle bollette

Chi non ha mai ricevuto telefonate, spesso insistenti, da parte di sedicenti operatori interessati alla nostra fornitura dell’energia elettrica, del gas e al costo delle bollette? È il mercato, ma spesso alle spalle di queste telefonate si possono nascondere truffatori o quantomeno venditori scorretti. Anche per questo Acinque, la municipalizzata dell’energia, ha deciso di mettere in piedi un un meccanismo anti raggiro

"Nelle scorse settimane - fanno sapere -, è stato segnalato

un numero elevato e crescente di chiamate fraudolente ai danni dei clienti del Gruppo.

Ignoti, spacciandosi per operatori di Acinque, con il pretesto di un aumento tariffario, una scadenza di contratto piuttosto che di una finta cessazione della fornitura, propongono surrettiziamente di passare ad altro fornitore.

Non è certo la modalità di ingaggio di Acinque".

Ecco dunque l’avvertenza: "Al fine di tutelare i propri clienti, l’azienda ha messo a punto uno strumento ad hoc, su www.acinque.itchiamate-sospette, con cui verificare in modo puntuale l’affidabilità della chiamata". Nei prossimi giorni invierà comunicazioni dirette: "Gentile Cliente, attenzione! Sono in corso telefonate fraudolente. Diffida di chi si finge Acinque minacciando interruzione della fornitura, aumento di prezzo, cessazione dell’attività. Non ti chiamiamo per dare brutte

notizie". "Sono state davvero tante le segnalazioni. Il mercato del gas è interessato da una competizione scomposta che talvolta, come nel caso delle telefonate fraudolente, può sfociare nel raggiro" sottolinea Giovanni Perrone, amministratore delegato di Acinque Energia.

Da.Cr.