Alla scoperta delle Oasi. Appuntamento con il Wwf alla Festa delle Mamme

Per la Festa della Mamma Oasi Wwf aperte, sono davvero molti gli appuntamenti in programma col Wwf Insubria. Oltre alle visite guidate nelle Oasi del Caloggio Bollate, del Fosso del Ronchetto di Seveso e della storica Oasi del Bassone Torbiere di Albate-Como, sarà anche organizzato un evento straordinario nel neonato Parco della Valle dei Mulini di Meda con un’escursione lungo il Sentiero della Vigna e del Vecchio Mulino, adatta a tutte le età per presentare le oltre 2000 piante recentemente messe a dimora. In contemporanea sarà realizzato un laboratorio di manutenzione forestale dei nuovi ambiti naturali in compagnia dei volontari del Wwf Insubria, del Comitato Parco Groane-Brughiera e della Cooperativa Sociale La Brughiera. Molti gli appuntamenti in programma domenica 12 maggio. In Brianza, alle 14.30 in via al Piano Oasi del Bassone a Torbiere di Albate in occasione del mese “Giornate delle Oasi“ il Wwf Insubria organizza un’escursione lungo il perimetro dell’Oasi, una riserva naturale davvero unica di 90 ettari.

L’Oasi è una depressione a forma di mezzaluna attorno a una collinetta di origine morenica. L’escursione avrà come accompagnatore il geologo medese, presidente del Wwf Insubria Gianni Del Pero. L’associazione invita tutti i brianzoli a partecipare a questi eventi unici a carattere ambientale, per passare un pomeriggio diverso in mezzo alla natura e scoprire nuovi luoghi. Per info scrivere a giannidelpero.geo@gmail.com.

Son.Ron.