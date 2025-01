Alla mostra di Vivian Maier foto protagoniste di 3 eventi

Workshop, conferenze e laboratori per i bambini arricchiscono l’esposizione “Le foto mai viste di Vivian Maier“, in mostra alla Villa Reale. Appuntamento oggi, alle 16, con il docente e fotografo Piero Francesco Pozzi, per una conferenza dedicata ad alcune delle più importanti fotografe che hanno lasciato una traccia importante nella storia, tra cui Julia Margaret Cameron, Berenice Abbott, Dorothea Lange, Tina Modotti. Domani alle 16 la scrittrice Francesca Diotallevi presenterà il suo romanzo “Dai tuoi occhi solamente“, incentrato sulla vita di Vivian Maier, artista invisibile del XX secolo.

Del resto, la storia misteriosa di Vivian Maier è una parte importante del fascino che la sua figura riscuote nel mondo, le persone restano incantate dalla particolarità e della forza espressiva delle foto, ma anche dalla vicenda della “tata severa e solitaria“ che sviluppa in segreto il suo talento fotografico e poi muore senza lasciarne traccia. “Unseen. Le foto mai viste di Vivian Maier“ è aperta fino al 26 gennaio al Belvedere della Villa Reale di Monza.

Cristina Bertolini