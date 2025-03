Alla Bracco nasce il delegato sociale. Aiuterà i colleghi a orientarsi nel labirinto dei servizi anti disagio

Per la prima volta in un’azienda in Lombardia nasce il delegato sociale. Ad aprire le porte al nuovo rappresentante dei lavoratori è Bracco, a Cesano. Qui, i sindacati sono riusciti a scrivere una pagina storica nelle relazioni industriali. E d’ora in poi Angelo Perversi prenderà parte alla discussione sull’integrativo, "anche se il contratto nazionale non prevede il ruolo".

Nasce tutto da un corso organizzato da Cgil, Cisl e Uil e finanziato da Ats, lui, il prescelto, ha partecipato. "Nel tempo – racconta – ho percepito un bisogno sempre più forte di supporto da parte dei colleghi su tematiche non strettamente legate ai contratti o ai diritti sindacali". Così ha preso forma il nuovo compito, "una figura di orientamento". "A lezione ho preso confidenza con i servizi che l’azienda sanitaria mette a disposizione e che sono poco conosciuti. Un modo per indirizzare le persone con problemi di dipendenze, gioco d’azzardo, difficoltà economiche, molestie o violenze di genere verso professionisti sul territorio nel rispetto totale della privacy".

Il compito del delegato sociale non è quello di fornire soluzioni, "ma di offrire ascolto". "In un contesto lavorativo che spesso si concentra solo sulla produttività – sottolinea il delegato – questa figura rappresenta un segnale di attenzione e vicinanza alle difficoltà quotidiane dei dipendenti". Da qui la decisione di chiedere a Bracco di formalizzare la novità. "Ci siamo riusciti soprattutto grazie alla disponibilità dell’azienda a farsi carico della formazione necessaria. Il Gruppo ha subito condiviso il valore del progetto".

Il welfare interno diventa così "più inclusivo e attento alle esigenze del personale". "Il sindacalista di oggi è diverso da quello di un tempo – aggiunge Tiziano Cogliati, segretario generale della Femca-Cisl Monza Brianza Lecco –. Se in passato il nostro compito si concentrava su questioni contrattuali e retributive, oggi il mondo del lavoro richiede strumenti nuovi per affrontare le sfide sociali". L’auspicio? "È che tante altre imprese adottino lo stesso modello. L’attenzione al benessere dei dipendenti non è solo un dovere morale, ma anche un investimento sul futuro. A trarne giovamento sono le persone e la produttività".

Bar.Cal.