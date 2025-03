Alice Cama, il ritorno a Monza della sua attaccante più prolifica

Ha iniziato a giocare nella Fiammamonza nel campionato di serie C 2022-2023. Una specie di ritorno alle origini per lei che, nata a Monza, nei primi 20 anni di carriera non aveva mai militato nella squadra della sua città. Una “lacuna“ che Alice Cama, classe 1987, residente a Lesmo, ha appunto colmato tre anni fa dopo aver archiviato l’esperienza con l’Fc. Lugano, formazione della Serie A svizzera. Aveva incominciato a 11 anni a inseguire un pallone e il sogno della Serie A, nelle giovanili del Biassono. Ma quello che sembrava un miraggio, per lei diventa una realtà: a 14 anni debutta in A con il Milan.

Resterà in rossonero per 13 campionati, prima di iniziare un giro d’Italia che la porterà a inseguire il gol con le maglie di Riviera di Romagna, Inter, Como 2000, Cuneo Luserna, Lavagnese, Genoa Women, Cesena, Riozzese, Como e Lugano.

Il calcio è la sua vita: è tecnico federale e tiene lezioni di calcio allo SportPark Vedano. In carriera ha realizzato circa 250 gol. In questa stagione ne ha segnati 16 con la Fiammamonza, che si trova al sesto posto nel campionato di Eccellenza, cioè la quarta serie del calcio femminile tricolore. "L’ambizione - spiega - è quella di arrivare più in alto possibile".

Per la prossima stagione non ha ancora deciso, "molto dipenderà da come evolverà la situazione". Intanto, può recriminare su qualche decisione sbagliata. "Anni fa - ricorda - mi cercò una squadra svizzera che avrebbe partecipato alla Champions. Ma io rifiutai e decisi di restare in Italia: è un mio rimpianto".

Gianni Gresio