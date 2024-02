Aldi inaugura il decimo negozio a Monza, opportunità di lavoro per 13 persone

Salgono a 10 i punti vendita Aldi nella provincia di Monza, con l’inaugurazione di un negozio di 755 metri quadrati in Via Bettola ad angolo Via Gerolamo Borgazzi. Il nuovo store ha contribuito alla creazione di 13 opportunità lavorative, per un totale di 1.006 collaboratori nella regione e 62 punti vendita in Lombardia, 178 in Italia, per un totale di 3.112 persone impiegate. Il taglio del nastro alla presenza dell’assessore al Commercio e attività Produttive Carlo Abbà.

Il nuovo negozio sorge in un’area precedentemente adibita per gran parte ad usi industriali e inutilizzata da anni. I lavori di riqualificazione, durati circa cinque mesi, hanno previsto l’adeguamento dei marciapiedi perimetrali all’area e la piantumazione di circa 50 alberi e arbusti. Certificato con classe energetica A3, il punto vendita è dotato di impianto fotovoltaico e mette a disposizione dei clienti 66 posti auto gratuiti, di cui 2 dedicati ai disabili e 2 alle donne in attesa o ai neogenitori.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 21, la domenica dalle 8.30 alle 20.30, il negozio offre un’esperienza di acquisto sempre più “smart” grazie a un assortimento compatto e completo, organizzato in modo efficace e intuitivo. Per festeggiare l’inaugurazione, Aldi propone speciali offerte in sottocosto in aggiunta alle promozioni settimanali.