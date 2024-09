Alcol e velocità, controlli a tappeto

Cinque multe per violazione del codice della strada su 81 veicoli controllati, per un totale di 142 persone identificate. Sono gli esiti del primo fine settimana “Smart“ della polizia locale Brianza Est, il comando allargato fra Bellusco, Mezzago, Cavenago (Ornago ha appena annunciato l’uscita graduale dalla “famiglia“ nella quale è dal 2017), impegnato in controlli straordinari del territorio in chiave preventiva. Il progetto della Regione prevede interventi in aree a rischio, in questo caso di chi si mette al volante dopo aver bevuto troppo, 80 le persone sottoposte all’etilometro. Non è il solo pattuglione in programma in questo avvio d’autunno: il prossimo fine settimana si farà il bis. Obiettivo del progetto, giocare d’anticipo: la presenza di uomini e mezzi ha senz’altro un effetto deterrente. Sabato, gli agenti faranno di nuovo gli straordinari.

Bar.Cal.