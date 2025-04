Alberto Mazzetti guida il Giussano alla salvezza in Serie A2 femminile

Una squadra che in una stagione ha cambiato tre volte guida tecnica, iniziando con Monica Stazzonelli, passando poi a Dario Aramini e infine ad Alberto Mazzetti, è riuscita a conquistare la permanenza in Serie A2 femminile, vincendo la sfida playout contro Civitanova. Alla sua prima esperienza nel settore femminile, il coach varesino ha compiuto una impresa. "Avevo promesso alla dirigenza che avrei messo grande impegno nel portare un gruppo molto giovane alla salvezza. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo al primo tentativo, quindi va fatto un grande applauso alle ragazze. Ora pensiamo a festeggiare, ce lo meritiamo - dice l’allenatore delle foxes -. Due mesi fa, quando mi hanno contattato i dirigenti del Giussano, potevo stare tranquillo sul divano in quanto avevo un contratto con Gallarate, ma la curiosità mi ha spinto ad accettare la proposta. Ho trovato una società che mi ha messo nelle condizioni di lavorare bene insieme al mio vice Paolo Peraro. Ho deciso di aumentare il numero di allenamenti settimanali, coinvolgendo le ragazze della formazione Under 19. La prima idea è stata quella di prendere visione del materiale umano che avevo a disposizione, di parlare con i colleghi esperti di basket rosa e guardare tanti video anche per scegliere la seconda straniera". In maglia foxes è arrivata così Marzena Marciniak, polacca come la lunga Magdalena Szajtauer, già presente da settembre.

"Ho chiesto a Magdalena di assumersi più responsabilità offensive - continua Mazzetti -, in generale ho cercato di alzare il livello di rendimento di tutte le giocatrici, avendo ottime risposte. Ora farò un pensierino a restare a Giussano, ascoltando la proposta che vorrà farmi la società. Nel settore maschile ho imparato tanto facendo il vice in A1 a Trieste a Dalmasson, poi sono rimasto sette stagioni a Legnano con Mattia Ferrari. Tutte esperienze che mi sono portato in valigia per arrivare a fare bene in Brianza con il Giussano".

Antonella Galimberti