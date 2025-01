La figura unica e originale di un grande genio, uno dei maggiori matematici del ‘900, padre dell’informatica e dell’intelligenza artificiale, capace di decifrare durante la Seconda guerra mondiale il codice Enigma utilizzato dai nazisti, ma anche grande appassionato di corsa, sport che praticò per tutta la vita. È quanto racconterà il recital-concerto “The Running Games - Alan Turing e l’enigma della maratona perfetta“, che si terrà domenica alle 17 nell’Auditorium di Seregno, in piazza Risorgimento. A salire sul palco sarà Guido Barbieri come voce narrante: guiderà attraverso la vita di Turing, pioniere dell’intelligenza artificiale, esplorandone le scoperte rivoluzionarie e i momenti più intimi. Con lui Michele Marco Rossi al violoncello e alla voce recitante, mentre le musiche di Paolo Aralla in live electronics aggiungeranno intensità al racconto, grazie a sonorità coinvolgenti. Biglietto d’ingresso 25 euro, in prevendita attraverso il circuito Vivaticket e al botteghino del Teatro San Rocco.