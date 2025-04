Al via il corso di panificazione

Aperte le iscrizioni al corso di tecniche di panificazione e pasticceria per la grande distribuzione in partenza ad aprile al Centro di formazione professionale Sandro Pertini di Seregno per imparare a effettuare l’impasto degli ingredienti per prodotti da forno, effettuare la fermentazione delle forme di impasto, effettuare la formatura dell’impasto in base ai diversi tipi di prodotti da forno, utilizzare le tecnologie informatiche per la comunicazione e la ricezione di informazioni. Il corso avrà una durata di 84 ore con frequenza obbligatoria in orario pomeridiano, dalle 14.30 alle 18.30 in presenza: 20 ore saranno dedicate a competenze digitali di base.

Tra i moduli di apprendimento rientrano elementi di scienze e tecnologie alimentari, le farine trattamento e conservazione, haccp - normativa sulla disciplina igienica dei prodotti alimentari, normativa sulla lavorazione delle farine, processo di impasto prodotti da forno, prodotti da forno, standard di qualità delle materie prime alimentari, tecniche di conservazione dei prodotti alimentari, nozioni su allergeni e celiachia, principi della fermentazione controllata, processo di fermentazione, nozioni di hardware, software e pacchetti applicativi. Al termine è previsto un test scritto per il rilascio dell’attestato di competenze. Informazioni e iscrizioni: Laura Confalonieri, l.confalonieri@afolmb.it, tel. 0362/862185. Il corso avrà luogo al raggiungimento del numero minimo di 6 allievi.

Veronica Todaro