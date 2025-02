Al San Rocco rivive la canzone italiana

I brani più famosi di cantanti e cantautori italiani degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta riletti in chiave orchestrale, per far rivivere le emozioni che quei testi e quelle musiche hanno scatenato in più di una generazione. È quello che proporrà il concerto “Ti regalo una canzone - Dagli anni ‘60 ai ‘90, il meglio della musica italiana”, che si terrà venerdì alle 21 al Teatro San Rocco di via Cavour, a Seregno: protagonisti saranno i musicisti della Filarmonica Ettore Pozzoli, con l’orchestra che sarà diretta da Mauro Bernasconi e con i pezzi arrangiati da Paolo Diotti. A interpretare le canzoni le voci di Massimo Gallinati e Caterina Desario. Il concerto vuol essere un omaggio a quelle melodie senza tempo, "un invito a condividere quelle emozioni che generazioni di cantanti ci hanno regalato negli anni ‘60, ‘70, ‘80", spiegano gli organizzatori. "In un’unica serata - sottolineano - il pubblico avrà l’opportunità di ascoltare le canzoni più iconiche della musica italiana". Biglietti d’ingresso da 30 a 35 euro, in vendita online attraverso il circuito Vivaticket o al botteghino del teatro. Info 335-5792844.

L’evento sarà anche un’occasione di solidarietà: grazie alla collaborazione di Inner Wheel Milano Settimo sosterrà le attività dell’Airc, la fondazione per la ricerca sul cancro. L’appuntamento fa parte della rassegna “I Grandi Concerti” organizzata dalla Filarmonica Pozzoli, che proseguirà poi il 28 marzo con “Serenate sinfoniche”, tra Schumann e Brahms.

F.L.