Al Festival dello Sport di Monza. Tutti di corsa con il ritorno della 10K

La città si prepara a un weekend a tutto sport: due eventi faranno correre, e intrattenere, tutti, tra gare, tornei, esibizioni, musica e molto altro. Torna il tradizionale appuntamento della 10K, avvolta dalla suggestiva cornice dello Sport City day Festa dello Sport, in programma in piazza Trento e Trieste sabato dalle 10 alle 23, e domenica dalle 10 alle 18: nella due giorni 50 associazioni sportive si presenteranno al pubblico promuovendo 70 discipline sportive.

Saranno 181 gli atleti che verranno premiati sabato alle 14 per i risultati sportivi conseguiti nel 2023, domenica alle 11 il saluto istituzionale alla manifestazione, a cui Monza aderisce insieme ad altri 145 Comuni italiani. La 14esima edizione della “10K liberi di correre“, si svolgerà sabato, prevedendo percorsi da 5 e 10 chilometri non competitivi per amatori, ad andatura libera, a cui si affianca la tradizionale 10 chilometri competitiva, inserita nel calendario Fidal quale corsa su strada riservata ad atleti italiani e stranieri tesserati per società affiliate alla Fidal, alla World Athletics o per enti di promozione sportiva convenzionati Fidal. Tutti i percorsi avranno partenza e arrivo in piazza Carducci. Per la 5K la partenza è fissata alle 20, per la 10K competitiva alle 21, e a seguire la 10K non competitiva (www.10kappa.it). Sabato, prima della partenza, è prevista in piazza Carducci l’esibizione di pattinaggio curata dall’associazione Sportculture, a cui seguiranno le Cheerleader, mentre la banda musicale Sarabanda Cederna suonerà sia prima della 5K, che prima della 10K.

Saranno quattro le band musicali che animeranno le piazze cittadine dalle 19 di sabato, grazie all’aiuto di Confcommercio Monza: in piazza Carrobiolo la Radio Rbs, in piazza San Pietro Martire e in via Mantegazza musicisti dell’accademia Groovemaster, mentre un ulteriore punto musicale sarà all’angolo tra via Colombo e via Passerella dei Mercati. L’associazione Facciavista vivacizzerà, con il suo apprezzato dj-set inclusivo, i momenti della partenza: i ragazzi e i dj aspettano gli appassionati di musica in piazza Trento e Trieste dalle 18.30 alle 20.15. Per la corsa podistica di sabato, che si snoda all’interno del centro storico, il traffico veicolare sarà bloccato a partire dalle 19.