Al fast food si impara l’autonomia

Alleanza di successo quella messa in atto dalle 5 sedi brianzole di Mcdonald’s Italia (due a Monza, una a Concorezzo, una a Vimercate e una a Biassono), con la Rete Tiki Taka, per l’inserimento lavorativo di disabili. Ben 65 i tirocini di accoglienza e lavorativi in atto a rotazione. "Tiki Taka, la rete territoriale per l’inclusione (raccoglie 250 realtà fra enti, associazioni e cooperative socialil) conosce la disabilità – osserva Antonio Scanferlato, responsabile della catena fast food per la Brianza –, noi conosciamo le procedure lavorative. Abbiamo mansioni diversificate e insieme ai nostri partner abbiamo studiato dove collocare le persone, perché potessero dare un contributo efficace ed entrare nel gruppo di lavoro integrandosi. L’intero team deve fare la sua parte. Del resto, tutti i giovani che entrano da noi non sono abili al lavoro. Quindi bisogna che la squadra coinvolga il nuovo arrivato e il risultato ha una ricaduta sull’intero team".

Il lavoro nei fast food brianzoli è diventato un caso di studio aziendale. Si è visto che nel ristorante dove erano stati inseriti due disabili il bilancio era in linea con un altro in cui gli operatori erano tutti normodotati. "Non è il carico di disabilità che costa all’azienda – specifica il manager –, ma è quanto la squadra lo integra. Perciò abbiamo inserito due disabili per turno a rotazione, su tutti i ristoranti. Agli imprenditori dico: se vi interessa questo settore, fatevi accompagnare da professionisti". Le persone con disabilità hanno talenti insospettabili. È il caso di Carolina che ha cominciato qualche anno fa come tirocinante e adesso fa la formatrice per i nuovi assunti.

