Al Bloom tutto il metal firmato dai Ghostheart Nebula

L’energica potenza del metal e il fascino di un grande classico del teatro del Novecento. Sono gli eventi che animeranno la settimana del Bloom di Mezzago, che intanto, ieri pomeriggio, ha dovuto annullare il concerto previsto per venerdì con gli statunitensi Black Tusk e i tedeschi Grin, unica data italiana del tour europeo delle due band.

Ma gli appassionati di metal potranno rifarsi già sabato sera, quando sul palco di via Curiel saliranno i Ghostheart Nebula, gruppo che partendo da una matrice doom metal fonde queste sonorità con quelle del death metal, del black metal e del post-rock. La band presenterà i brani del nuovo album intitolato “Blackshift“, secondo capitolo sulla lunga distanza dopo il precedente “Ascension“: un suono maestoso che accompagna in un percorso dentro l’oscurità, metafora della condizione di solitudine degli esseri umani, ma anche ingresso ufficiale nella formazione stabile del gruppo della cantante Lucia Amelia Emmanueli. I Ghostheart Nebula si esibiranno dalle 23, ad aprire la serata prima di loro ci saranno l’impasto di metal e progressive dei Rome in Monochrome e il mix di melodic death metal e doom metal degli Echo. Ingresso libero. Domenica alle 16.30 proiezionedel film documentario francese “La quercia e i suoi abitanti“, mentre alle 18.30 verrà inaugurata la terza edizione della rassegna teatrale “45° Parallelo“, che coinvolge attori, registi e compagnie del territorio. A tenere a battesimo la rassegna sarà la Compagnia Ronzinante che porterà in scena lo spettacolo “Il calapranzi“, un classico di Harold Pinter. Si prosegue il 10 novembre col Gruppo Teatro Bagai con “Le strane coppie“ di Neil Simon; il 24 “L’importanza di essere D.“, l’8 dicembre Antonello Cassinotti con “Artaban - La leggenda del quarto Re Mago“ e il 22 Giancarlo e Fabio Decaro con “La resistenza prima della lotta“. Ingresso 8 euro, ridotto 6.

