Al Bloom si accendono “Novecento“ e il suo pianoforte

Un grande classico recente del teatro italiano, un testo immaginifico diventato anche un celebre film, che ora approda in Brianza in una versione rivisitata. Una serata in cui farsi imbarcare sul piroscafo Virginian, che negli anni tra le due guerre faceva la spola tra l’Europa e l’America, e sul quale suonava un pianista straordinario, con una storia pazzesca alle spalle e che, secondo la leggenda, non era mai sceso dalla nave. Tutto questo è “Novecento - Storia del pianista sull’Oceano (e tutte quelle balle)“, lo spettacolo teatrale che verrà portato in scena oggi alle 18.30 al Bloom di Mezzago, un riadattamento e una rivisitazione del monologo “Novecento“ scritto da Alessandro Baricco, a trent’anni dalla prima pubblicazione. A salire sul palco di via Curiel, sotto la regia di Stefano Rovelli, sarà l’attore Simone Mauri, dell’associazione Hesperia-Lasciateci le ali, accompagnato al pianoforte da Matteo Cecchet che eseguirà dal vivo le musiche originali. Attraverso la vicenda del protagonista si rifletterà con leggerezza e profondità sulla vita e sulle possibilità che questa ci mette davanti. Biglietto d’ingresso 8 euro, ridotto a 6 euro. L’appuntamento fa parte della rassegna “45° Parallelo“, organizzata dal centro multiculturale mezzaghese per coinvolgere e dare spazio alle nuove realtà del territorio, a registi e attori attivi in Brianza o a compagnie storiche, che presentano nuove opere. Un percorso che si concluderà domenica 13 aprile con le attrici Cosetta Adduci, Virginia Adduci e Olga Bini del TeatroGruppo Popolare che faranno alzare il sipario su “Tre allegre tragedie“, spettacolo a metà tra dramma e commedia diretto da Davide Passoni. Intanto sempre “Novecento“ di Baricco sarà al centro di un altro evento, questa volta a Sovico: venerdì alle 21 sul palco del centro culturale teatro OppArt di via Giovanni da Sovico verrà infatti proposta una versione fedele e ironica del monologo originale, interpretato da Corrado Villa come voce narrante e da Francesco Parravicini al pianoforte. Info 039.900.84.48, prenotazioni a biglietteria@oppart.it. L’iniziativa è promossa da OppArt in collaborazione con la Pro Loco Sovico.

F.L.