Ai blocchi di partenza. Atletica, rugby e calcio. I campi del Chiolo si rimettono in forma

Sono partiti i lavori per la ristrutturazione del centro sportivo Chiolo Pioltelli di via Rosmini, oggi sede della società Rugby Monza con i suoi due grandi campi da rugby e la pista d’atletica. Ieri l’inaugurazione dei cantieri, che si prevede dureranno circa un anno e mezzo (490 giorni), per una spesa complessiva di 2,8 milioni di euro finanziati dal Pnrr. Oltre alla riqualificazione dell’intero complesso di strutture e campi, ci sarà anche la realizzazione di nuove infrastrutture sportive. In tutto saranno sei i cantieri, che prevedono il rifacimento dell’anello d’atletica leggera, attualmente non utilizzato ed in stato di degrado; la realizzazione delle pedane per salto in alto, in lungo e con l’asta, lancio del peso, del martello e del giavellotto; la rigenerazione del manto in erba naturale del campo all’interno della pista che sarà trasformato da rugby a calcio; la trasformazione del campo da rugby di allenamento in campo da rugby da gara con erba sintetica; la realizzazione di nuovi spogliatoi e il rifacimento della tribuna.

L’anello di atletica - da 400 metri a 6 corsie - verrà rifatto e dotato di aree salti e zone lanci. L’attuale campo da rugby di gara vedrà la completa rigenerazione del manto erboso grazie alla frantumazione del terreno esistente e alla realizzazione del nuovo sottofondo necessario, mentre quello d’allenamento diventerà da gara, venendo rifatto con un nuovo manto in erba sintetica (omologato Fir e con eccellenti capacità di drenaggio), che lo renderà delle dimensioni di 90 metri per 60, con aree di meta profonde 5 metri e fasce di sicurezza perimetrali di 3 metri, permettendogli di essere omologato fino alla Serie C. Il nuovo blocco spogliatoi per atletica leggera e rugby sarà dimensionato secondo le norme Coni. La struttura portante verrà realizzata in cemento armato e divisa in 7 locali, che prevedono: 2 spogliatoi, dotati di docce e servizi igienici per gli atleti (in grado di ospitare fino a 30 utenti ciascuno), altri 2 spogliatoi per i giudici di gara, un locale di primo soccorso, un locale per la società sportiva e un locale tecnico. A migliorare l’estetica e la fruibilità del centro sarà, infine, la nuova tribuna che sostituirà quella attuale: prefabbricata in acciaio zincato, offrirà 551 posti a sedere distribuiti su 6 file.

"Al termine dei lavori gli atleti avranno a disposizione un centro sportivo di grande qualità – spiega l’assessora allo sport Viviana Guidetti – adatto agli allenamenti, ma anche ad accogliere competizioni e gare. I lavori saranno divisi in due lotti in modo da poter portare avanti le attività sportive. Prima si fa il campo da rugby e poi la pista d’atletica con dentro l’altro campo da destinare al calcio. Tutto sarà all’insegna della sostenibilità, con uso di fotovoltaico e materiali ecosostenibili". "Questo importante investimento si colloca in un contesto di interventi per la città, finanziati interamente dal Pnrr per circa 45 milioni di euro – conclude il sindaco Paolo Pilotto –. A questa somma si aggiunge una cifra pari coperta da risorse dell’Ente o da altri finanziamenti, per un volano complessivo di opere e interventi che a Monza muove lavori per 90 milioni di euro: alloggi pubblici, edifici scolastici, impianti sportivi, mobilità e riqualificazione urbana i comparti su cui stiamo puntando e che contribuiranno a definire il nuovo volto del capoluogo in questi anni".