"Agrate: Lo Zibaldone, Natura e Buon Cibo"

Cultura, natura, food. Formula consolidata per la festa di Agrate che da sabato a metà ottobre lucida i gioielli di casa e sfodera i grandi classici. Dalla mostra del fungo del gruppo micologico Bresadola a quella fotografica, agli stand in piazza della val Brembana. In programma anche le visite all’oasi naturalistica Gaetano Nava il 14 e 15 ottobre per le Giornate Fai d’Autunno e i corsi dell’Università del tempo libero all’Auditorium Stern della Cittadella. Anche lo sport fa la parte del leone, dopodomani si terranno il torneo di pallavolo (alle 15.30 nella palestra delle scuole in via Battisti) e la dimostrazione di arti marziali (dalle 17 alle 19 al Parco Aldo Moro). Fra le iniziative più originali, “lo Zibaldone“, la raccolta di foto e video sulla storia della città messa a disposizione dalla cooperativa Achille Grandi, l’appuntamento è per domenica alle 10.30 e nel pomeriggio apertura straordinaria dalle 15 alle 18 fella sede in via Madonnina 36.

Per i più piccoli, sempre domenica, dalle 15 alle 17.30 sono in agenda i laboratori di Ahlan ai piedi del grande gelso, mentre alle 12.30 nei giardini di Villa d’Adda ci sarà il pranzo di beneficenza, in piazza Sant’Eusebio da mattina a sera per i golosi c’è lo stand gastronomico degli Alpini. Alle 16 ai giardini di via Marco, il karaoke con le Voci Bianche.

Bar.Cal.