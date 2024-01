Agrate Brianza, incendio in una palazzina a due piani: brucia il tetto

Quattro ore di lavoro senza sosta. Tanto hanno impiegato i vigili del fuoco per domare l’incendio che si è scatenato nella notte fra venerdì e sabato in una palazzina a due piani di via Cesare Battisti ad Agrate Brianza (Monza e Brianza). Le fiamme si sono propagate sul tetto e nella parte superiore dell’immobile, causando ingenti danni alla struttura. I vigili del fuoco di Monza, Vimercate e Desio sono stati impegnati tutta notte, con autopompe, autoscale e varie squadre che hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per spegnere il rogo, le cui cause sono al momento ancora ignote, ed evitare danni peggiori alle abitazioni da cui i residenti hanno dovuto allontanarsi per chiari motivi di sicurezza. Non ci sono stati nè feriti nè intossicati.