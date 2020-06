Con una spesa di 150mila euro ad Agliate la parrocchia è pronta al restauro dell’antico battistero. Dopo l’intervento di rifacimento del tetto riqualificato nel 2016, la Parrocchia ha finalmente annunciato l’imminente avvio del cantiere per il restauro dell’antico e pregiato edificio religioso a pianta poligonale edificato nell’XI secolo e dedicato San Giovanni Battista.

II patrimonio storico è una testimonianza dello stile romanico del complesso architettonico di viaCavour. La prima fase dell’opera riguarderà le opere esterne di canalizzazione delle acque finalizzate ad eliminare l’umidità di risalita. Sulla tabella di marcia, la seconda fase sarà riservata ad una capillare operazione di restyling delle pareti interne e del rivestimento pittorico, tra i quali l’affresco importante di Sant’Onofrio. Per quest’ultima opera di riqualificazione la spesa complessiva è prevista di circa 150mila euro, una parte della coperta grazie al contributo di un bando Regione Lombardia. In occasione della festa patronale di domenica, festa dei santi Pietro e Paolo ai quali è intitolata la storica basilica-i volontari della parrocchia mettono in vendita una speciale tavoletta di cioccolato, in distribuzione sul sagrato. So.Ron.