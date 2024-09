Aeris, trent’anni di cooperazione. Festa e progetti per i 900 soci

Passato, presente, futuro: Aeris compie 30 anni e festeggia il traguardo con la città e nomi di peso. Gherardo Colombo, ex magistrato di Mani Pulite, oggi impegnato a promuovere legalità e diritti umani, e Debora Villa, la comica di Camera Cafè.

Ospiti a Vimercate il 29 settembre per dare il via a una cavalcata di appuntamenti che passano dal rinnovo partecipato del logo e una video-provocazione a puntate su Youtube "per discutere le migliorie da apportare al settore della cooperazione sociale". L’azienda nata qui nel lontano 1994, oggi è un colosso del campo con 900 soci lavoratori e 18,6 milioni di fatturato, cuore brianzolo, ma servizi realizzati in più di 100 comuni fino a Bergamo, Milano, Lecco, Como e a Torino per anziani, bambini, famiglie, disabili. Il 2024 è l’anno che segna il traguardo, in città il 29 ci saranno gli ospiti (dalle 17 all’area feste di via degli Atleti, ingresso libero), ma anche giochi, laboratori, performance, compresa la presenza di DJ Hyse che accompagnerà il tramonto con musica anni ‘70 ‘80 e ’90. La ricorrenza è stata anche l’occasione per rinnovare la propria identità "e rendere più moderno il logo – dice la presidente Arianna Ronchi – adesso è un aeroplanino di carta che viaggia e incontra persone, leggero, silenzioso, ma efficace e diretto agli obiettivi da raggiungere". Ancora più incisivo è stato il percorso che ha portato alla scelta del logo: ogni socio ha espresso il proprio parere "un metodo che ci contraddistingue in tutto quello che facciamo". Fra le attività del trentennale, la serie animata “Un giorno senza operatori“, "dove si ipotizza la nostra quotidianità senza educatori". Gli episodi ambientati nelle strutture dove il personale opera ogni giorno, sono sul canale youtube della società. In collaborazione con la radio web di cooperativa Young Radio sono stati registrati anche podcast che ripercorrono l’origine dei progetti più significativi con le voci di alcuni protagonisti.

Fra i momenti più importanti, la commemorazione di Enrico Davolio, il cofondatore, scomparso 10 anni fa. In loving memory si terrà a Vimercate il 15 ottobre: al direttore generale nel giorno esatto in cui morì verrà intitolata una casa della cooperativa in via Cremagnani.

Barbara Calderola