Adrenalina sotto zero. Storie di esplorazione con le stelle dello snow

Adrenalina ed emozioni, ma anche le testimonianze dirette dei protagonisti di un film ad alta quota, presenti in sala, per andare alla scoperta dell’Antartide e della passione di una vita per l’avventura. Un’occasione unica per incontrare faccia a faccia un grande specialista internazionale dello snowboard, il 7 volte campione del mondo Xavier De Le Rue (nella foto), che insieme alla figlia Mila, atleta pure lei, chiacchiererà col pubblico. È la serata, dedicata agli appassionati di grandi storie di esplorazione, organizzata per martedì alle 20.15 nel nuovo Palazzo dello Sport targato Df Sport Specialist di Lissone: negli storici spazi affacciati sulla Valassina, già Palazzo del Mobile-Centofirme e ora diventati la nuova casa dei marchi dell’imprenditore brianzolo Sergio Longoni, verrà presentato il film “Of a lifetime“ di Jerome Tanon, che racconta lo straordinario viaggio in Antartide di Xavier De Le Rue e della sua famiglia di atleti. Protagonisti di questa spedizione tra i ghiacci e le vette del continente bianco durata cinque settimane, oltre a Xavier, suo fratello Victor, anch’egli campione di snowboard, e la figlia di Xavier, Mila, tutti membri del team di The North Face.

La pellicola documenta la spedizione, durante la quale i De Le Rue hanno affrontato pendenze di 55 gradi, con neve imprevedibile sotto i piedi e zero margine di errore, perché ogni discesa terminava direttamente delle acque gelide dell’oceano antartico. A raccontare quest’avventura oltre alle immagini del film saranno le parole di Xavier De Le Rue e di sua figlia Mila, che arriveranno in Brianza per dialogare con gli spettatori: dopo la proiezione i due atleti saranno infatti a disposizione per rispondere alle domande e alle curiosità dei partecipanti e per una sessione di foto-ricordo e autografi. L’iniziativa fa parte del ciclo “A tu per tu con i grandi dello sport“. L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione attraverso il portale www.eventbrite.it.