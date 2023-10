Adotta Dumbledore, micione bianco coccolone a Monza

Dumbledore è un magnifico gattone bianco che ha bisogno non solo di coccole, ma anche di tanta attenzione soprattutto durante la stagione estiva. Ha circa 2 anni ed è entrato nel rifugio alla fine di giugno. È entrato un po’ malconcio con una tumefazione all’orecchio sinistro che i veterinari hanno prontamente curato. "È un gatto molto bravo e socievole, totalmente diverso dal micio spaventato e impaurito arrivato questa estate - fanno sapere dal rifugio dell’Enpa di Monza -. Grazie a un apposito percorso di socializzazione, Dumbledore è diventato molto coccolone, affettuoso e carino. Ama la compagnia umana: appena vede passare un’operatrice o volontario, cerca di attirare la sua attenzione per giocare". D’estate bisogna avere con lui qualche precauzione in più e tenerlo lontano dal sole. Chi vuole adottarlo può inviare un’email a adozioni.gatti@enpamonza.it.