Adotta Agnese, micio del sottoscala di Monza

Una casa per Agnese, la gattina di 11 anni trovata sola e deperita nel sottoscala di un condominio di Monza. I volontari dell’Enpa cercano per lei una famiglia dove poter trascorrere serenamente e circondata da coccole e attenzioni questa seconda fase della sua vita. Agnese ha un carattere mite e probabilmente era cresciuta in famiglia ma poi è stata abbandonata. Si lascia coccolare, anche da chi non conosce. Ha pelo tigrato nocciola scuro e bianco, occhi verdi. Ha un’insufficienza renale per la quale è in cura, seguendo anche un’apposita dieta (cibo specifico commerciale). "Chi la adotterà dovrà continuare a seguire la dieta specifica e mettere in conto visite di controllo periodiche presso il veterinario di fiducia", fanno sapere dall’Enpa di Monza. Chi è interessato può inviare un’email a [email protected] oppure telefonare al numero 039.83.56.23, operativo ogni pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30.

B.Api.