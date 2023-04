Addio alle carrozze della vergogna Trenord avvia la demolizione

di Sonia Ronconi

È partita la demolizione della carrozza e delle tre locomotive abbandonate da anni in stato di incuria su un binario morto tra Seveso e Camnago.

Giovedì pomeriggio la sindaca Alessia Borroni, accompagnata dal comandante della polizia locale Roberto Curati, ha partecipato a un sopralluogo assieme ai funzionari di Trenord. Dopo la lettera scritta dalla sindaca e protocollata lo scorso 14 febbraio in cui si invitava a rimuovere il materiale abbandonato, Trenord si è adoperata per risolvere la situazione: terminati i passaggi burocratici e ripuliti gli interni, sono iniziate le attività di demolizione sul posto del primo locomotore. Si è giunti a questa decisione, ovvero aprire un cantiere lì dove erano state abbandonate le carrozze e ingaggiare un’azienda specializzata in demolizioni, dopo un attento studio della situazione, essendo risultato impossibile e soprattutto poco sicuro muovere locomotori e carrozze. Lo stato in cui versavano dopo anni di fermo, costellati da atti vandalici e furti, non ha dato alternative. La carrozza era diventata rifugio di senzatetto e balordi.

"Si prevede che le attività di demolizione termineranno entro la fine della prossima settimana", fa sapere Trenord. "Abbiamo atteso diversi anni, ma finalmente stiamo raggiungendo l’obiettivo. Ringrazio Trenord per la gestione efficiente nella messa in sicurezza dell’area e per la collaborazione, accogliendo la richiesta di smantellare le locomotive e la carrozza, diventate ormai simbolo di degrado – ha detto Alessia Borroni a margine – . Ringrazio i tecnici, incontrati giovedì in cantiere, che con grande professionalità e competenza mi hanno spiegato tutto l’iter operativo e tecnico necessario per la rimozione del materiale rotabile".