Addio alla carta. Lo stato civile diventa digitale

D’ora in poi niente più registri cartacei, lo stato civile del Comune diventa digitale.

Lissone è tra i primi Comuni italiani a portare avanti il progetto pilota dell’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello Stato Civile: ufficialmente dai giorni scorsi il municipio ha chiuso definitivamente i vecchi registri di carta in cui vengono conservati i dati riguardanti nascite, matrimoni, unioni civili, cittadinanza e morti dei lissonesi.

Da qui in avanti tutto sarà registrato digitalmente. In questo modo i cittadini, collegandosi al sito dell’Anpr, potranno accedere direttamente ai loro certificati di stato civile prodotti da questo mese, sempre aggiornati, e in tempi ridotti, senza più doversi recare in municipio.

F.L.