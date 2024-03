Addio a Virginio Villa. Una vita in politica e nel volontariato

Ha lasciato tutti attoniti ieri mattina a Cesano Maderno la notizia dell’improvvisa scomparsa di Virginio Villa, uno dei personaggi più noti della città, già assessore in passato, poi inventore e titolare del Teatro Cafè, in pieno centro, al fianco dell’Esedra di Palazzo Borromeo. Villa, 74 anni, è stato stroncato da un malore improvviso in casa, nel sonno. Villa era sposato con Luigia e padre di quattro figli. Aveva lavorato in banca, diventando anche un punto di riferimento nel sindacato di categoria. Fu egretario di sezione della Democrazia cristiana, poi del Partito Popolare, quindi sempre al fianco di Gigi Ponti, che lo nominò assessore nel 2000. Notevole anche il suo impegno nel volontariato, dall’Unitalsi, all’Avis, all’Aido, nonché presidente del Movimento per la vita. I funerali si svolgeranno lunedì mattina nella chiesa di Santo Stefano.