Addio a Mario Sala, una vita dedicata allo sport e al volontariato

Addio a Mario Sala. Storico commerciante di Desio con il suo negozio Sala Sport in via Garibaldi, 57 anni, è deceduto dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas. A maggio aveva anche organizzato una festa allo stadio di Seregno per raccogliere fondi proprio a favore dell’Associazione italiana studio pancreas. E per anni è stato una bandiera del volontariato, tanto che all’inizio del 2022 - appassionato di sci e fondatore dello Ski team Brianza del Cai di Desio - è stato testimonial ai campionati italiani master di sci a Santa Caterina Valfurva organizzati da Cancro Primo Aiuto. Ma "dopo un’incessante lotta che ha combattuto con l’aiuto di tutti, alla fine l’ospite indesiderato ha vinto", ha scritto la famiglia sul suo profilo social. I funerali domani alle 10.30 nella basilica di Desio.