Addio a Marco Belloni, signore della musica. Aveva creato il teatro più piccolo del mondo

Si è spento ieri, dopo una lunga malattia, Marco Belloni, imprenditore del legno, titolare dell’omonima azienda di arredamento e ideatore e realizzatore del “Teatro Antonio Belloni“, il teatro d’opera più piccolo al mondo. Classe 1947, l’imprenditore visionario aveva proseguito il lavoro iniziato dal nonno Angelo, fondatore della storica azienda di Barlassina, che era riuscito a fare espandere sui mercati internazionali, conquistando prima gli Stati Uniti e poi addirittura il Medio Oriente. Grande appassionato di musica classica, nel 2010 aveva avuto l’idea con il figlio Giovanni di trasformare la vecchia fabbrica di mobili appartenuta alla sua famiglia in uno splendido teatro classico in miniatura. Un autentico gioiello con 99 posti, platea, palchi, pareti con intagli, velluti, e persino un lampadario imponente. Un capolavoro assoluto, ammirato da moltissimi appassionati che vengono qui durante l’anno per la stagione lirica.

Questo il messaggio di saluto comparso ieri sul profilo ufficiale del teatro: "Marco Belloni, il Signore della Musica ci ha lasciato. Caro amico, il tuo Teatro vivrà per sempre e tu con lui. Con immensa stima e riconoscenza".

I funerali di Marco Belloni saranno celebrati questo pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di San Giulio nella “sua“ Barlassina.

Ga.Bass.