Addetto alla portineria in una struttura sanitaria

Importante struttura sanitaria a Vimercate cerca un addetto alla portineria che si occupi dell’accoglienza, gestione flusso, rilascio informazioni, smistamento degli utenti oltre che della gestione della posta elettronica, gestione chiamate in entrata e in uscita e contatti con i reparti. Si richiedono buoni doti comunicative, formazione o esperienza pregressa in ambito sanitario, buone competenze informatiche. Si offre contratto a tempo determinato, full time di 37,5 ore settimanali con turni a rotazione nelle 24 ore. Inviare cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 4MAR2510.

La stessa struttura cerca inoltre un operatore che si occupi della gestione delle prenotazioni, degli appuntamenti, accettazioni e ricoveri degli utenti. Si richiedono comprovata esperienza in mansioni amministrative-impiegatizie, buone competenze informatiche, gradita formazione o pregressa esperienza in ambito sanitario. Si offre contratto a tempo determinato, part time da definire, turni a rotazione per 5 giorni a settimana. Inviare cv a ido.vimercate@afolmb.it, rif. 20FEB2410.