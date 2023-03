Addetti vendite per Leroy Merlin

Leroy Merlin assume diplomati e laureati in tutta Italia. Per la provincia di Monza e Brianza i punti vendita coinvolti sono quelli di Nova Milanese, Lissone, Busnago e Agrate, oltre a quelli vicini di Carugate e Baranzate. L’azienda ricerca venditori, hostess e steward, weekendisti, manager di negozio, artigiani professionisti, addetti alla logistica e progettisti. Ad esempio i venditori dovranno accogliere i clienti e accompagnarli nella scoperta della soluzione completa adatta alle loro esigenze e al loro stile, proporre soluzioni e progetti ideali completi e servizi adatti ai clienti, presentare i prodotti secondo le regole del merchandising, gestire la disponibilità del prodotto in base alle vendite. Hostess e steward: dovranno accogliere tutti i clienti in maniera solare ed empatica, proporre al cliente i servizi adeguati facilitando il percorso d’acquisto (pagamento, programma di fidelizzazione), applicare la corretta gestione delle procedure d’incasso. Addetti alla logistica: i candidati dovranno assicurare la corretta tenuta delle aree logistiche (interna, esterna) nel rispetto delle norme di sicurezza e dell’utilizzo dei mezzi di lavoro, controllare ed indirizzare la merce in riserva, effettuare il secondo ricevimento della merce in entrata, rendere tracciabile e affidabile lo stock. Per verificare tutte le posizioni aperte e inviare la candidatura https:lavoro.leroymerlin.itjobs. L’insegna Leroy Merlin è presente con 51 negozi nelle maggiori città italiane di cui 4 sul territorio della provincia di Monza e Brianza. Veronica Todaro