Acqua imprevista. Tubazione rotta

Brutto risveglio ieri per i residenti di via Marconi e delle vie limitrofe che verso le 5.30 si sono ritrovati con l’acqua ovunque, a causa della rottura di una tubazione. I primi ad arrivare sul posto i vigili del fuoco, per tamponare l’allagamento. Con l’arrivo dei tecnici di BrianzAcque e degli agenti della polizia locale, la strada è stata chiusa, il traffico deviato, ma la circolazione nel centro è andata in tilt nell’ora di punta: via Marconi, a senso unico, dal centro porta verso via Comasinella e via Desio per raggiungere la Strada statale 527, la Monza-Saronno e la Strada statale 36 dei Giovi, ossia la superstrada Milano-Meda. I problemi maggiori si sono riscontrati soprattutto nella strettoia di corso Italia e nelle vie laterali. I tecnici, al lavoro per ore, hanno effettuato un intervento a tampone, grazie al quale è stato escluso il tratto di tubazione in cui si è verificata la perdita. Per risolvere il problema, sarà necessario demolire e ricostruire un cosiddetta “cameretta”, che contiene quattro valvole a saracinesca che dovranno essere sostituite. Per eseguire l’intervento non sarà necessaria l’interruzione del servizio idrico per le utenze. Salvo imprevisti, già questa sera i lavori dovrebbero essere conclusi con la riapertura del traffico stradale. "Un grazie ai tecnici di BrianzAcque per la loro solerzia - sottolinea il sindaco Giovanni Sartori - così come ai vigili del fuoco e alla nostra polizia locale, che ha dovuto gestire all’improvviso una situazione non facile, visto che si tratta di un punto importante per la viabilità. Infine un grazie anche a tutti i cittadini per la pazienza dimostrata".

Veronica Todaro