Acqua gratis, da lunedì si cambia. Senza “bancomat“ si resta a secco

Anche a Limbiate da lunedì l’acqua dalle casette scenderà solo dopo avere inserito la tessera. Fine dell’erogazione libera: resterà gratuita, ma occorrerà sempre la tessera di BrianzAcque, come peraltro accade da sempre in tutti gli altri comuni della provincia. Solo Limbiate e Vimercate fino ad oggi sono stati esentati dalla necessità della tessera, anche perché non erano mai stati installati i totem per la vendita. Ora invece sono stati posizionati anche in queste due città i distributori della card che, al costo una tantum di 3 euro, consentirà di prelevare gratuitamente acqua da tutte le casette attive in Brianza, sempre nelle modalità frizzate o naturale, fredda o a temperatura ambiente. Da lunedì per tutti scatta l’altra novità che è quella del limite giornaliero di 12 litri di prelievo per ciascuna tessera. A Limbiate il totem che distribuisce le tessere di BrianzAcque si trova nell’atrio del Municipio, accessibile negli orari di apertura, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12 e il mercoledì anche dalle 15 alle 18. Il distributore funziona solo con monete e non dà resto. Ma si può acquistare anche in qualsiasi altro distributore presente nei comuni della provincia.

"La scelta di rendere stabilmente gratuito questo servizio, molto apprezzato dalle Amministrazioni e dalle comunità locali – spiega il presidente e amministratore di BrianzAcque, Enrico Boerci- nasce in virtù del nostro essere società pubblica a servizio dei cittadini e arriva in un momento contrassegnato dal caro prezzi anche per i beni di prima necessità come appunto l’acqua da bere. C’è poi un aspetto legato alla sensibilizzazione e alla necessità di tutelare la risorsa idrica preservandola per le generazioni future. In numerose occasioni, abbiamo purtroppo rilevato un uso improprio dell’acqua delle casette. Per evitare che questi comportamenti si ripetano, abbiamo stabilito di introdurre un tetto massimo di prelievo giornaliero, comunque in grado di soddisfare anche i bisogni quotidiani delle famiglie più numerose". In tutta la provincia le casette dell’acqua sono ad oggi 106, in funzione 24 ore su 24: nel 2023 hanno distribuito complessivamente 26 milioni di litri di acqua.