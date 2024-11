Acqua gratis alla casetta con la tessera

Acqua gratis in tutte le casette installate da BrianzAcque in provincia, 106 in tutto, ma limite massimo di approvvigionamento giornaliero di 12 litri "per evitare gli sprechi", spiega il gestore del ciclo idrico sul territorio. A Vimercate, da qualche giorno si può prelevare solo con tessera da 3 euro (da acquistare una tantum al self-service a Spazio Città). Nel 2023 da tutti gli impianti sono stati spillati 26 milioni di litri di naturale e gassata evitando l’immissione nell’ambiente di circa 2.600 tonnellate di anidride carbonica e permettendo alle famiglie di risparmiare 5,7 milioni di euro.

Bar.Cal.