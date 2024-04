AccogliAmo, la rete di famiglie affidatarie

Sono presenze importanti, sono parte integrante della famiglia. Per qualcuno, poi, sono la sola famiglia. Ma quando subentrano problemi che impongono un temporaneo distacco c’è preoccupazione: a chi affidare il proprio cane o gatto? Così l’associazione Save The Dog e il Fondo Fulvia Anelli hanno lanciato una campagna di raccolta fondi per creare sul territorio di Monza, Brianza e Milano una rete di famiglie affidatarie che possano accogliere e prendersi cura temporaneamente dei cani e dei gatti delle persone che perdono la casa e devono entrare nei dormitori o che devono sottoporsi a un intervento e non hanno persone alle quali affidare il loro amico a quattro zampe. Il progetto si chiama “AccogliAmo“ ed è online sul sito ideaginger.it, la piattaforma che aiuta progetti culturali, sociali e d’impresa nella raccolta fondi. "AccogliAmo nasce per offrire un servizio di affido temporaneo ai cani e ai gatti delle persone in condizioni di difficoltà, attraverso la creazione di una rete di famiglie affidatarie, le Foster Families", spiegano i promotori, affiancati anche da educatori cinofili e consulenti della relazione felina.

Le spese di mantenimento degli animali accolti (cibo, cure veterinarie di routine e di emergenza) saranno a carico del progetto. Parallelamente all’individuazione delle famiglie affidatarie, saranno attivati posti in strutture convenzionate nel capoluogo lombardo, per garantire l’accoglienza temporanea degli animali in caso di situazioni di emergenza o non disponibilità delle famiglie affidatarie. Un tempo di accoglienza che varia, a seconda delle necessità, da meno di un mese fino a un anno, a seconda delle situazioni. La campagna di crowdfunding sarà attiva fino al 2 giugno, il contributo minimo per chi desidera sostenere il progetto è di 5 euro.

B.Api.