Abbandono rifiuti, 10 multe

Pugno duro contro l’abbandono di rifiuti. Nelle scorse due settimane il Nucleo ambientale della polizia locale ha comminato 10 sanzioni al rione Cantalupo, dove a sei residenti è stata applicata la sanzione amministrativa per errato conferimento della raccolta differenziata. Ad altre quattro persone che abitavano altrove e hanno abbandonato in questa zona la propria spazzatura è stata invece applicata la sanzione di 100 euro per abbandono di rifiuti. Gli agenti sono riusciti a risalire ai trasgressori grazie a un esame attento dei rifiuti, applicando così l’indirizzo dell’Amministrazione comunale di perseguire con forza l’abbandono dei rifiuti, un fenomeno che in città è preoccupante, come emerso dall’analisi prodotta dal progetto “Mappiamo i rifiuti”, promosso l’anno scorso da Plastic Free, Legambiente Monza, Controllo di vicinato e Monza è al buio e da cui sono risultate ben 65 vie cittadine soggette a continui sversamenti. "Per contrastare l’abbandono dei rifiuti - afferma l’assessora all’Ambiente Giada Turato - domani verrà installata da Acinque a Cantalupo una nuova e innovativa telecamera di videosorveglianza".

Alessandro Salemi