A Villa Brivio il divertimento è... in scatola

Partono i Bibliogames, iscrizioni aperte per i tre sabato pomeriggio di giochi in scatola in Villa Brivio, nei locali della biblioteca di piazza Vertua Prinetti. Sono i ragazzi del Servizio civile a dare appuntamento con Bibliogames, l’iniziativa dedicata ai giochi in scatola per adulti e ragazzi dai 18 anni in su. In programma da marzo a maggio, permetteranno di riscoprire il piacere della condivisione, divertirsi insieme e fare nuove amicizie. Nello specifico, il 9 marzo alle 15 si parte con Catan, il 20 aprile alla stessa ora con Carcassonne e il 18 maggio Ticket to ride. Per info e prenotazioni inviare una mail a novamilanese@brianzabiblioteche.it.

V.T.