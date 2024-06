A un passo dal coma etilico. Alcoltest dopo l’incidente: valore 8 volte oltre il limite

Quando i vigili le hanno fatto l’alcoltest, hanno messo in dubbio la funzionalità dell’apparecchio: la donna sottoposta al test aveva un tasso di alcol nel sangue pari a 4 grammi per litro, ovvero otto volte superiore al limite di legge. L’automobilista, una desiana di 45 anni, ha causato un tamponamento in via Stoppani che ha richiesto l’intervento della polizia locale. Nessun ferito, solo lievi danni alle auto coinvolte. Ma la sorpresa è arrivata quando gli agenti hanno sottoposto a controllo con l’etilometro la conducente per essere sicuri che fosse alla guida nel rispetto della normativa. I loro sospetti, purtroppo, erano più che fondati: il limite rilevato, malgrado il doppio test, era otto volte superiore alla normativa. Un livello mai rilevato prima d’ora e che, di solito, è causa di coma etilico. La donna, sorprendentemente, era comunque in grado di muoversi. I vigili le hanno contestato la guida in stato di ebbrezza (con l’aggravante per l’incidente causato), la patente è stata sospesa e l’auto messa sotto sequestro.

Record numerico, invece, a Monza sul fronte degli incidenti stradali: dieci in un solo giorno, ben oltre la media del capoluogo, comunque senza gravi feriti, che hanno richiesto un impegno straordinario per le pattuglie in servizio. Alle 7.40 in viale Cesare Battisti si è cominciato con due auto e un motorino il cui conducente è rimasto ferito anche se non in modo grave. Alle 9.30 in via Valsugana si sono scontrati un autocarro e un’auto; alle 12.20 in via Lecco angolo via Bixio si è verificato un incidente tra un’auto e una bici. Alle 12.50 in via Carlo Emanuele sono entrate in collisione due auto, con un conducente lievemente ferito; alle 13.40 in viale Libertà, all’angolo con via Negri si sono scontrati una moto e un autocarro; alle 14.10 in viale Brianza al semaforo con viale Cavriga un minorenne in scooter è rimasto ferito (in modo non grave) dopo lo scontro con un’auto; alle 15.15 in via Boito ancora un’auto e un motociclo il cui conducente è rimasto lievemente ferito; alle 17.35 in via Sant’Anastasia un autocarro ha urtato una bici; alle 17.45 in via Cantore è toccato a due auto. Infine alle 18 in via Buonarroti a scontrarsi, senza feriti tra i conducenti, sono stati un’auto e un monopattino.

Dario Crippa

Gualfrido Galimberti