A tu per tu con il biologo Daniel Lumera sul sentiero verso la felicità

La capacità di meravigliarsi, di fermarsi a pensare e a stupirsi anche delle piccole cose come chiave per la felicità quotidiana. Un percorso che verrà raccontato attraverso riflessioni, testimonianze autobiografiche, esempi concreti ed esercizi pratici. Sarà questo il cuore del nuovo talk teatrale del noto biologo naturalista e scrittore Daniel Lumera (nella foto), un monologo dal titolo “La meraviglia dell’Essere - Il sentiero verso la felicità“, che verrà portato in scena al Teatro Manzoni di Monza. Lumera farà riflettere sui temi della felicità e della meraviglia, alla ricerca di nuove frontiere del benessere, per imparare a vivere con leggerezza e dando attenzione a ciò che conta davvero nella vita. Il punto di partenza sarà una domanda comune, nel frenetico rincorrersi di giornate e obiettivi, ossia se si sta davvero vivendo o se ci si sta solo lasciando trasportare.

"Cosa significa essere felici? Se pensiamo all’etimologia della parola vuol dire saper dare buoni frutti, essere fecondi – spiega Lumera –. Apriamoci allora a questa straordinaria possibilità e accogliamo la vita come un miracolo, sentendoci davvero presenti in ogni attimo, in ogni singolo respiro. Solo così ogni istante della nostra esistenza può essere un dono ricco di meraviglia e di significato". L’invito è quindi quello a rallentare, a prendersi un momento per sé stessi, per riflettere e "ritrovare la bellezza e l’unicità di ciò che siamo – sottolineano gli organizzatori dell’evento –. Questo senza la pretesa di stravolgere la nostra esistenza, ma di cambiare semplicemente il nostro sguardo su di essa". Lumera è conosciuto come esperto nelle aree del benessere e della qualità della vita, oltre che nella pratica della meditazione, temi che approfondisce da trent’anni. L’evento si terrà domenica 9 febbraio alle 21, ma i biglietti, da 27 a 32 euro, sono già in vendita da oggi attraverso il circuito TicketOne.

F.L.