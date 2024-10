A teatro si ride e si riflette. La stagione alla Campanella

Si alza il sipario sulla nuova stagione con un cartellone dal titolo “Sorrisi a teatro“, incentrato sulla comicità sotto la direzione della Compagnia Teatro Binario 7 di Corrado Accordino. Al via l’8 novembre, la stagione al teatro La Campanella di piazza Anselmo IV prevede una volta al mese spettacoli di prosa e spettacoli per famiglie, con tre appuntamenti dedicati ai più piccoli. "Siamo pronti con una nuova stagione teatrale, in linea con quella degli ultimi anni - sottolinea il sindaco Giovanni Sartori -. Ricco e variegato il cartellone, con spettacoli di livello e tanti protagonisti, molti noti al grande pubblico, tutti di grande valore artistico.

Anche quest’anno protagonista sarà un tono leggero e divertito, per affrontare però temi importanti per tutti. L’augurio è di trovarci numerosi a teatro, per sorridere e divertirci insieme". Ad aprire la stagione, “Piena come un uovo“ (foto), la storia di quattro donne a confronto con disturbi alimentari: anoressia, bulimia e binge eating saranno le tematiche affrontate in maniera ironica e dissacrante nello spettacolo per la prima volta in Italia, un testo della drammaturga statunitense Lisa Lampanelli e tradotto da Monica Capuani. Il 29 novembre è la volta di “Fino alle stelle“, una scalata musicale lungo lo Stivale attraverso regioni, dialetti, leggende, usi e costumi. “Una mamma di troppo“, il 17 gennaio, in cui si ride molto per l’arrivo a sorpresa di una suocera. Il 21 febbraio sul palco Nicola Stravalaci con “Inadeguato“. Ippolita Baldini, Federica Castellini e Francesca Porrini il 14 marzo porteranno in scena “Il Vangelo secondo le donne“: quali sarebbero le donne che un redivivo Messia oggi sceglierebbe?

La stagione prosegue il 21 marzo con “Sogno di una notte di mezza estate“ e il 4 aprile con “Ti amo o qualcosa del genere“ con Tiziana Foschi, Milena Miconi, Samuel Peron e Diego Ruiz. Per i bambini, “Sgambe sghembe“, “Il canto di Natale“ e “Il gatto senza stivali“. Info: tel. 039.90.80.122, www.teatrobovisiomasciago.it/biglietteria.