A scuola col car pooling I piccoli in condivisione

Il prossimo anno scolastico parte un progetto di car pooling, “[email protected]”, un‘iniziativa di mobilità sostenibile nell’ambito del servizio di trasporto scolastico rivolto alle famiglie con figli nei plessi besanesi. Il progetto innovativo riguarda un servizio di collaborazione con le famiglie che prevede che alcuni genitori a turno diano la disponibilità della propria auto per portare più studenti abbinato al pedibus, già attivo a Besana alla scuola primaria Renzo Pezzani di Villa Raverio. Il servizio sarà coordinato con il sostegno dell’azienda specializzata Agenda 21 consulting srl, che prevede degli incentivi rivolti alle famiglie (anche i nonni) degli studenti che daranno la disponibilità per accompagnare a piedi o in automobile gli alunni della scuola primaria. Questo progetto sarà illustrato in occasione di un incontro pubblico in programma lunedì 29 maggio alle 21 in Municipio. Sono ben in 350 degli oltre mille iscritti all’istituto comprensivo di Besana Brianza a utilizzare il servizio di trasposto scolastico comunale. Il prezzo per le famiglie è piuttosto costoso, tanto che alcuni rinunciano. Spiega il sindaco Emanuele Pozzoli: "Ogni giorno sono circa 700 i bambini che vengono accompagnati a scuola dai genitori in automobile, e in molti fanno lo stesso tragitto e intasano i parcheggi e il traffico nelle ore di ingresso e uscita dal plesso scolastico. Il nostro compito di amministratori è quello di cercare sempre soluzioni nuove ed efficaci per offrire alle famiglie besanesi dei progetti intelligenti e alternativi. Ecco perché decollerà questo progetto". Il servizio parte a settembre con l’inizio del nuovo anno scolastico, anche se in piccolo per il primo anno.

La speranza è che nel futuro possa abbracciare un più ampio gruppo di famiglie che collaborino per renderlo un servizio sempre più efficiente.

Sonia Ronconi