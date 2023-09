A piedi o in bicicletta: scopri le vie dell'acqua e i luoghi dimenticati di Monza

Per gli amanti dei percorsi di prossimità, tra le attività proposte alla riscoperta delle bellezze storico-artistiche della Brianza sono raccolti anche 33 itinerari da percorrere a piedi o in bicicletta, alla scoperta dei beni aperti: fra le new entry anche un itinerario notturno alla scoperta di Brugherio oppure un percorso sulle tracce della “Brianza dimenticata“ lungo il fiume Lambro. Diversi itinerari speciali sono proposti dalla Provincia di Monza e della Brianza, in collaborazione con le associazioni di guide turistiche Art-U e Guidarte, portando i visitatori alla scoperta di luoghi, giardini e paesaggi che circondano le ville e le dimore di delizia: il 16 settembre a Cornate d’Adda un viaggio fra “L’acqua e l’ingegno: archeologia industriale lungo l’Adda“. Si potrà scoprire Monza “A piedi, per la città“ il 23 settembre e “In bicicletta, nel Parco“ il 30 settembre, mentre il 24 settembre passeggiare fra i vicoli di “Oreno, il borgo delle Ville“ a Vimercate. Fra gli itinerari, domenica 1 ottobre, caccia ai tesori di Caponago, visita teatralizzata e musicata alla scoperta dei beni storici e artistici della citta.

Sabato 16, 23 e le domeniche 24 e 30, itinerario al Parco di Desio, da giardino di delizia a parco pubblico. Ritrovo in via Cavalieri di Vittorio Veneto 2. Interessante itinerario anche a Villa Brivio e Casa arti e mestieri di Nova, risalente al 1465, domenica 17, a partire dalle 10. Ville Aperte quest’anno è per la prima volta a fianco di “WeLocal“, realtà che promuove il territorio attraverso la promozione di artigianato locale di qualità e pezzi unici fatti a mano, a chilometro zero, bio, plastic free. Sarà possibile visitare il market e acquistare i prodotti dei loro partner a Villa Antona Traversi di Meda domenica 24 settembre.

C.B.