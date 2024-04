A Palazzo Ghirlanda gli allievi musicisti della Scuola Piseri

La Fondazione e la Scuola di Musica Luigi Piseri sono impegnate in una serie di attività concertistiche, in collaborazione con le forze culturali più vive del territorio, per la valorizzazione e diffusione del patrimonio musicale. Appuntamento domani, a Brugherio, nella Sala Conferenze della Biblioteca, Palazzo Ghirlanda, via Italia 27, con “Musica a Palazzo Ghirlanda“, alle 18, secondo evento delle proposte concertistiche dei migliori allievi della scuola. In scena Stefano Caroli (chitarra), Emanuele Magarini (clarinetto), Emma Cavallotti (violoncello), Andrea Giurgola (pianoforte), Roberto Gambaro (pianista accompagnatore) che proporranno brani di Bach, Wanhal, Bomberg e Beethoven. C.B.