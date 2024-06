A Ornago Siccardi ci riprova. Centrosinistra e civica dicono no

Corsa a tre a Ornago per le comunali dell’8 e 9 giugno, nel borgo alle porte di Monza con poco più di 5mila abitanti si sfidano il sindaco uscente, Daniel Siccardi, 37 anni, dirigente, Giuseppe Gustinetti, 67 anni, consulente (in lizza anche nel 2019), e Giuseppe Cattaneo detto Marco, 65 anni, imprenditore.

Tre le liste a caccia di consenso, quella che tenta il bis è SìAmo che cinque anni fa, a sorpresa, sostituì il centrosinistra alla guida del municipio. Siccardi, archiviati i guai giudiziari in seguito alle autominacce che per la Procura di Monza si fece da solo, reato estinto dopo la messa in prova, chiede fiducia agli elettori per un secondo mandato. Molti i punti al centro del suo programma, dalla sicurezza, "con l’aumento delle pattuglie della polizia locale, alla consultazione di residenti e commercianti sul controllo di vicinato", "alla nascita dell’Amico vigile per accompagnare i ragazzi nel percorso casa-scuola", "alla creazione di uno skatepark e di una bocciofila", "all’apertura di un tavolo con commercianti, artigiani e imprese per la promozione del territorio", ad "’adotta un nonno’, supporto per i nostri anziani in attività quotidiane". Dovrà vedersela con Gustinetti alla testa della storica lista Progresso e Solidarietà, di centrosinistra. "Ho deciso di candidarmi per senso di responsabilità nei confronti della comunità - spiega – alle spalle abbiamo un gruppo solido, per provare a entrare in Consiglio si sono fatti avanti in 20". Al primo posto, in caso di vittoria, "riaprirà il dialogo interrotto da cinque anni con tutte le realtà, dalle consulte sportive, alle commissioni, alla macchina comunale che è cambiata quasi completamente". Due temi forti, "efficienza energetica degli edifici pubblici con la nascita della comunità energetica e sociale a cominciare dagli anziani: un quinto dei 5mila residenti ha più di 65 anni, bisognerà rimodellare tutti i servizi alla luce della realtà. Lo stesso vale per i giovani".

Terzo aspirante sindaco, Cattaneo, la lista lontana dai partiti è “Obiettivo Ornago“. Per lui "bisogna riportare le persone al centro". Volontario della Pro loco e della parrocchia ha deciso di mettere la sensibilità maturata in tanti anni a darsi da fare per gli altri al servizio del paese, nella compagine "c’è rappresentata tutta la società: dall’operaio, all’impiegato, vogliamo una vita a misura d’uomo per tutti". Fra le priorità in caso di vittoria, "partecipazione della gente ai progetti", "vicinanza ai più fragili con spazi per giovani e anziani. Penso – dice – a un lavoro di prevenzione del disagio in collaborazione con le scuole, giocando d’anticipo anche sul vandalismo". In caso di elezione saranno investite risorse "sulla sicurezza aumentando il controllo dei quartieri e ampliando il parco telecamere".