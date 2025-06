A Monza la scuola non va in vacanza. Corsi estivi tra arte, sport e cucina

La scuola continua anche d’estate, per grandi e piccoli. Tanti i progetti con fondi ministeriali Pon avviati nel 2024 e che proseguono anche quest’anno. Protagonisti i piccoli delle scuole primarie Anzani, Masih, della media Bonatti e i grandi dell’istituto tecnico Hensemberger. Il Pon per il Piano estate si declina in 8 moduli all’istituto comprensivo Correggio di Monza: tre sulla scuola Masih, altrettanti all’Anzani e due alla Bonatti, da ieri fino a sabato 14, con festa finale insieme ai genitori.

Alla Masih i bimbi di prima e seconda sono protagonisti nel progetto “Il colore dei suoni” che stimola la conoscenza degli strumenti musicali e delle emozioni generate dalla musica. Per le terze c’è “Let’s go”, un corso di potenziamento motorio, con alcuni momenti gestiti in lingua inglese. Ai bambini di quarta viene proposto il corso di teatro “Emozionar teatrando”, giochi e laboratori dedicati alla recitazione e all’espressività. Stessa suddivisione per età anche alla scuola Anzani, dove le proposte spaziano dalla manipolazione e costruzione di oggetti con materiale riciclato alla scoperta di Monza e del territorio.

"La nostra utenza è molto variegata - spiega il docente di italiano Davide Coratella - i nostri alunni non conoscono il territorio, non solo nei dintorni, ma nemmeno il centro della città". La scuola promuove la conoscenza e il radicamento sul territorio, con l’aiuto di Elisabetta Cagnolaro, storica guida monzese, insegnante di sostegno dell’istituto Correggio. "Il finanziamento Pon ci permette di offrire questo programma per una settimana - spiega Coratella -, abbiamo avuto una marea di richieste, ma abbiamo al massimo 24 posti per le attività manuali e teatrali, che arrivano a 36 per quelle sportive, più facili da gestire sui grandi numeri". In questo caso c’è il progetto “Olimpiadi” all’insegna dell’inclusione e socializzazione.

Alla scuola media Bonatti, oltre a “Creativamente”, laboratorio di attività manuali espressive, si aggiunge “Mani in pasta”, il laboratorio di cucina. All’Hensemberger in questi giorni si sta concludendo il progetto estivo iniziato lo scorso anno con il trekking sul lago di Lecco, laboratorio Stem di robotica, con Fondazione Dalmine, uscite sul territorio ad Aerogravity e poi per 30 ragazzi 40 ore di esperienza di biologia marina a Cecina, con corso di subacquea e conseguimento del brevetto di immersione di primo livello.

Il Piano estate 2025 è dedicato ai ragazzi che entrano al primo anno, con un modulo di vela a Dervio, snorkeling in Liguria, trekking in Val Brembana, equitazione e campeggio al Parco, percorso giochi al Monte Barro. Tutti con pernottamento per favorire le relazioni.